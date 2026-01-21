Paneque afirma que no se reanudará el servicio de Rodalies hasta que no haya garantía de seguridad

Accidente ferroviario en Gelida por el descarrilamiento de un tren tras la caída de un muro de contención - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

Parlon explica que 38 personas han sido atendidas durante el accidente BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera portavoz y de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha asegurado que no se ha reanudará el servicio de Rodalies hasta que no se garantice la seguridad y, para ello, maquinistas acompañados de técnicos de Renfe y Adif participarán en "marchas blancas" durante toda la noche para revisar la red.

Lo ha dicho en una comparecencia conjunta con la consellera de Interior, Núria Parlon, en Gelida (Barcelona), donde ha descarrilado un tren a consecuencia de la caída de un muro de contención debido a un desprendimiento causado por las lluvias.

Paneque ha agradecido a los servicios emergencias que están desplegados su labor y ha lamentado el fallecimiento de una persona que viajaba en el convoy.

Por su parte, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha indicado que un total de 37 unidades del SEM han acudido al lugar del accidente, así como 36 unidades de los Bombers, con 72 bomberos desplazados, y más de 40 Mossos d'Esquadra.

BALANCE

"Un total de 38 personas han sido atendidas durante el accidente. Desgraciadamente, debemos lamentar la muerte de una de las personas que viajaba en el tren, 5 personas están en estado grave, 6 menos graves y 26 leves", ha puntualizado.

Sobre la víctima mortal, ha apuntado que todavía no se pueden facilitar datos al respecto porque no cuentan con la afiliación y por respeto a sus familiares, y ha añadido que en el marco de accidente una persona ha quedado atrapada.