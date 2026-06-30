Paneque afirma que la regularización "se ha hecho con todas las garantías", ante las dudas del TS

La portavoz del Govern y consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha afirmado que el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes "se ha hecho con todas las garantías", después de que el Tribunal Supremo haya planteado formular una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre este proceso ante la duda de si podría entrar en colisión con normativa comunitaria.

En rueda de prensa este martes tras la reunión del Consell Executiu, Paneque ha recordado que no es la primera vez que hay una regularización de inmigrantes en España, y que se ha hecho en diferentes etapas y con diferentes gobiernos.

"Estamos convencidos de que en este caso también se ha hecho con todas las garantías, tenemos esta confianza y estamos seguros", ha insistido.

La portavoz no ha detallado cifras de las personas regularizadas en Catalunya, ya que considera que debe hacerlo el Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, pero ha señalado que "el volumen ha superado lo que se esperaba de inicio", tras lo que ha señalado que la cifra inicial esperada en Catalunya era de entre 120.000 y 150.000 personas.

"Eso marca que el camino era el correcto", ha sostenido Paneque, que también ha valorado positivamente el plan estatal que ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para la integración laboral de las personas regularizadas.