Paneque celebra el fin de la huelga ferroviaria, pero alerta de incidencias este martes

Usuarios de Rodalies en la estación de Sants de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha celebrado el fin de la huelga ferroviaria, aunque ha avisado de que este martes se podrán registrar todavía algunas incidencias en el inicio de la jornada.

"Desde el Govern celebramos la finalización de la huelga después del acuerdo con los sindicatos mayoritarios. Renfe traslada que el servicio se recuperará mañana, aunque podría tener dificultades en el inicio de la jornada", ha dicho la consellera en un apunte en la red 'X' recogido por Europa Press.

Los tres principales sindicatos del sector ferroviario, Semaf (maquinistas), CCOO y UGT, han desconvocado la huelga de trenes que comenzó este lunes y que iba a alargarse hasta el miércoles, tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que aumenta el empleo y la inversión en el sector.