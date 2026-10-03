Paneque cree que Junts "tendrá que explicar muy bien" su 'no' a las medidas de vivienda

Imagen de la visita de la consellera Paneque a Sort (Lleida) - TERRITORI

LLEIDA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, cree que Junts "tendrá que explicar muy bien" su decisión de votar en contra de las medidas de vivienda tanto en el Congreso, con su 'no' a los dos decretos, como en el Parlament, con su posición a la compra compartida anunciada por el Govern.

Lo ha dicho este sábado durante el acto de firma de un acuerdo en Sort (Lleida), en el que ha señalado que "detrás del debate del Parlament y del Congreso hay una realidad, que es tener un hogar estable y poder pagar el alquiler", informa el Departament en un comunicado.

"Vimos que votaban en contra de la medida de la compra compartida y cómo al día siguiente votaban contra estos decretos que ayudaban a muchas familias que se ven abocadas a un posible desahucio, pero también contra unas medidas fiscales que ayudaban a propietarios e inquilinos", dice.

Además, ha añadido que "es una lástima que se haya perdido esta oportunidad" y cree que Junts tendrá que explicar esta decisión.

El Institut Català del Sòl (Incasòl), el Ayuntamiento de Sort y la Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) han firmado un convenio de colaboración que permitirá la construcción de 39 viviendas de protección oficial y 39 plazas de aparcamiento en Sort.

Paneque ha explicado que esta estructura ha estado así durante muchos años y que, con el convenio firmado, habrá una inversión de 6 millones de euros para transformar esto que ahora vemos como una infraestructura inacabada en 39 viviendas y 39 familias que podrán tener acceso a una vivienda asequible".