Paneque defiende la depuradora de Sant Gregori (Girona) por ser "sostenible y bien integrada"

Paneque durante el acto de inauguración. - CONSELLERIA DE TERRITORIO

GIRONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha defendido la depuradora de Sant Gregori (Girona) como ejemplo de infraestructura "bien dimensionada, planificada para los crecimientos futuros, sostenible y bien integrada en el territorio".

Lo ha dicho en el acto de inauguración de la remodelación y ampliación de la depuradora, que ha dicho que usará como "referente y ejemplo del máximo nivel de modernidad" que puede tener Catalunya, informa la Conselleria en un comunicado de este viernes.

A la inauguración han asistido el alcalde de Sant Gregori, Joaquim Roca, el director general de Políticas Ambientales y Medio Natural, Marc Vilahur, y el director de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Josep Lluís Armenter.

La ACA ha destinado a las obras un total de 7,8 millones de euros, con los que la nueva depuradora ha pasado a duplicar su capacidad, con un tratamiento de 1.033 metros cúbicos por día, dimensionado para dar servicio a hasta 5.900 habitantes.

Paneque ha destacado que, con la instalación, se gana "un elemento de planificación y de seguridad en la gestión del agua" que no es menor, ya que permite tener un crecimiento previsto y seguro para los próximos 20 o 30 años.

Asimismo, se ha mejorado el sistema que permite aumentar la calidad del agua tratada, se han instalados placas fotovoltaicas para garantizar el autoconsumo de la instalación y se han rehabilitado las balsas de la antigua depuradora para que se establezcan ahí las aves migratorias.