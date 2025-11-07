Paneque defiende una movilidad pública en Alt Pirineu y Aran (Lleida) priorizando CAPs y escuelas

Archivo - La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una visita en Tremp (Lleida). - GENERALITAT - Archivo

LLEIDA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha asegurado que el Govern "empieza a caminar" hacia una movilidad pública en el Alt Pirineu y Aran (Lleida), priorizando la conectividad con los CAP y los centros educativos, informa la Conselleria en un comunicado este viernes.

Lo ha dicho tras celebrarse en Tremp (Lleida) el Plenario del Consejo Rector del Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (Idapa), en el que se ha presentado la Enquesta de Mobilitat Quotidiana de l'Alt Pirineu i Aran, actualizada 20 años después de su última edición y para la que se entrevistó a más de 7.500 personas, un 10% de los residentes del Alt Pirineu y Aran.

Por otra parte, Paneque ha asegurado que dentro de 5 o 6 meses llevarán a tramitación el anteproyecto de la ley de Alta Montaña, que se concibe como un instrumento de fomento y dinamización del territorio, partiendo de su singularidad.

"Con este anteproyecto vamos a actualizar una ley de los años 80, en la que se reducirá el alcance de las comarcas de alta montaña y se marcarán los ejes específicos del trabajo en estas comarcas", ha subrayado la consellera.

La Generalitat trabaja, a través de la Estrategia del Pirineo 2030, con la misión de generar oportunidades e impulsar el desarrollo territorial para las personas que viven y trabajan en el Alt Pirineu y Aran, con objetivos como la mejora de la movilidad y el acceso al territorio, la potenciación de un transporte público más adaptado y la reducción de la dependencia del vehículo privado.