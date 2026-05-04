Paneque defiende el plan de choque para los buses interurbanos por la "demanda creciente"

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defendido que los autobuses interurbanos son una pieza fundamental de la movilidad en Catalunya, y ha puesto en valor la inversión prevista de 21,5 millones de euros del Govern al Pla de Xoc 2026 dada la "demanda creciente" de estos servicios.

Lo ha dicho este lunes en Granollers (Barcelona), en un acto de presentación de este plan de choque, que tiene el objetivo de asumir los retos derivados del incremento de viajes desde 2019, con un aumento de más de 20 millones de viajes, debido a factores como los cambios en los hábitos de desplazamiento, el crecimiento demográfico o la crisis ferroviaria.

Durante 2025 el Govern llevó a cabo mejoras en la oferta de servicios de autobuses interurbanos por un valor de 17 millones de euros distribuidos en 60 mejoras.

"El Govern, en los próximos meses, junto con los ayuntamientos, los consejos comarcales y los operadores trabajaremos para definir exactamente el nivel de frecuencias y de líneas que queremos mejorar", ha detallado Paneque.

Por el momento, de los más de 20 millones de inversión del plan de choque, las comarcas de Barcelona, el Penedès y la Catalunya Central concentrarán una inversión de 12,5 millones de euros a lo largo de 2026.