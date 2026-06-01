Paneque define el soterramiento de Sant Feliu (Barcelona) como ejemplo de infraestructura del XXI

Obras del soterramiento de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) - GENERALITAT

BARCELONA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha definido el soterramiento de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) como "el ejemplo de una infraestructura del siglo XXI", informa el Departamento en un comunicado este lunes.

Al visitar las obras --que empezaron en junio de 2021 y debían estar en febrero de 2025--, ha dicho que son "la primera gran transformación urbana vinculada a la red del Plan de Rodalies".

Se están montando las vías en placa y construyendo los diferentes niveles de la futura estación, así como la losa que cubre la zona de la carretera Sànson.

Paneque ha destacado que el soterramiento pone fin a la barrera ferroviaria y permite "una nueva etapa urbana" en la localidad, con una movilidad más interconectada.

Los trabajos permiten soterrar las vías de Rodalies en todo el municipio, en un tramo de casi 3 kilómetros, así como una nueva estación integrada en su entorno.