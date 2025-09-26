Paneque destaca el trabajo de GiDomus en el acompañamiento para rehabilitar edificios

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque - JORDI_GARCIA_MONTE@LOCALPRES - GENERALITAT

GIRONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha destacado que el GiDomus "refuerza el trabajo" que se hace desde las instituciones en el acompañamiento para la rehabilitación energética de edificios.

En un comunicado este viernes, el Departamento ha explicado que Paneque ha participado en el acto de lanzamiento del programa, que está pensado para acompañar a ayuntamientos, profesionales y a la ciudadanía en general.

La consellera ha subrayado que la rehabilitación energética de los edificios "es una de las grandes oportunidades" de la actualidad, y ha explicado que permite reducir la demanda de energía y la dependencia exterior.

El GiDomus se basa en el modelo de ventanilla única, por lo que centraliza los servicios técnicos, administrativos y financieros para agilizar los trabajos en reparaciones de aislamiento térmico o en las instalaciones.

El programa prevé abrir durante este mes oficinas en las comarcas del Gironès, el Ripollès, el Pla de l'Estany y la Garrotxa (Girona).