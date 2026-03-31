Paneque desvincula la negociación presupuestaria con ERC de la de competencias aeroportuarias

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat y portavoz del Govern, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

BARCELONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha desvinculado la negociación presupuestaria con ERC de las negociaciones sobre las competencias aeroportuarias y la creación de una autoridad aeroportuaria de Catalunya, que el Govern acordó con los republicanos en el marco del pacto de investidura a Salvador Illa.

En rueda de prensa este martes tras la reunión del Consell Executiu, ha explicado que la de las competencias aeroportuarias es una carpeta "que se lleva trabajando desde el inicio de la legislatura".

"Continuamos un trabajo iniciado, si no recuerdo mal, en octubre o en noviembre de 2024 con ERC para ver el máximo nivel de colaboración y de gestión que podemos tener con el marco normativo vigente", ha destacado la consellera al ser preguntada por si esta podría ser una de las cuestiones a poner sobre la mesa después de que ERC instara al Govern a proponer nuevos espacios de soberanía mejores que el traspaso del IRPF.

Preguntada por el acuerdo de traspaso de siete nuevas competencias aerportuarias a Euskadi y la creación de un órgano bilateral Euskadi-Estado para coordinar la gestión de los tres aeropuertos vascos, Paneque ha explicado que la realidad de País Vasco y Catalunya es diferente y que la catalana es "de mayor complejidad", y ha defendido que el Govern seguirá trabajando en el acuerdo de investidura.

"No habrá ninguna otra comunidad autónoma en España que tenga más competencias que Catalunya" en el ámbito aeroportuario, ha subrayado la portavoz del Govern, que ha insistido en que trabajarán en esta cuestión dentro del actual marco normativo.

NEGOCIACIONES DE PRESUPUESTOS

Sobre las cuentas y preguntada por si los cambios en el Gobierno central, con la salida de la ya exvicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pueden beneficiar las conversaciones con ERC, Paneque ha puesto en valor el trabajo realizado por Montero y ha señalado que el Govern continuará "trabajando de la misma manera que ahora" con Hacienda.

"No lo vinculamos a personas concretas. Es una negociación que llevábamos y continuaremos llevando de la misma manera que hemos hecho hasta ahora", ha subrayado Paneque.

También ha especificado que no hay un calendario concreto sobre el inicio de las negociaciones presupuestarias con los republicanos después de que el Govern retirara su proyecto de Presupuestos y se emplazara a seguir hablando con ERC para avanzar en un acuerdo durante el actual periodo de sesiones, que finaliza en julio.