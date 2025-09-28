Paneque dice que se van a activar "más de 2.000 millones de euros del ICF" para vivienda pública

La consellera de Territori, Vivienda y Transición Ecológica y Portavoz del Govern, Sílvia Paneque - David Zorrakino - Europa Press

Afirma que el objetivo final del Govern es "un parque de vivienda pública de un 15%"

BARCELONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha afirmado que se van a activar "más de 2.000 millones de euros del Institut Català de Finances (ICF)" para la promoción de vivienda pública.

También ha explicado que el Govern está ayudando a 60.000 familias con un complemento para pagar el alquiler con programas de ayudas de 250 euros mensuales "específicamente para jóvenes, personas mayores y familias con rentas bajas", ha dicho en una entrevista concedida a 'El Periódico', recogida este domingo por Europa Press.

Ha apuntado que a través del ICF se hace una cesión de uso a 75 años asegurando "la rentabilidad, desde el precio del alquiler hasta el coste de construcción, alrededor de entre un 4% y un 6%".

Ha afirmado que la ciudadanía está en un "nivel de preocupación elevado" respecto a la situación de la vivienda y que para el Govern son políticas estructurales y prioritarias, por lo que dice, hay líneas de actuación en toda la cadena: construcción, rehabilitación y ayudas al alquiler.

También ha valorado como "evidente" el consenso para aumentar el parque de vivienda pública y dice que el plan del Govern es la construcción de 50.000 viviendas públicas antes de 2030.

Ha explicado que un estudio de su conselleria permitió ver que "el problema no es la falta de suelo, sino la gestión de este suelo" y que se estimó que con los solares a disposición se podían construir 50.000 viviendas, aunque, dice, hace falta gestionar nuevos solares y no concentrar todo en grandes áreas metropolitanas.

670 SOLARES

Ha asegurado que en una primera covocatoria han llegado 670 solares de los que "prácticamente la mitad" han sido desde promotores adjudicados por los ayuntamientos y dice que el próximo año 14.000 viviendas podrán estar ya en promoción y construcción.

"Hemos articulado una política que, de mantenerse en el tiempo, nos va a permitir tener a futuro un parque de vivienda pública de un 15%", ha expresado.

Según ella, el parque de vivienda pública de alquiler asequible está actualmente sobre el 3,7% y anticipa que en los próximos 20 años se tendrían que construir 220.000 pisos públicos: "Los 50.000 previstos son el objetivo del primer quinquenio de este plan, que recuerdo que llevaba en un cajón metido doce años", ha manifestado.