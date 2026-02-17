Paneque expresa la "conmoción" del Govern por el incendio con 5 fallecidos en Manlleu (Barcelona)

La consellera y portavoz del Govern Sílvia Paneque durante una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat - EUROPA PRESS

BARCELONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha expresado la "consternación y la conmoción" del Govern por el incendio que la noche de este lunes ha dejado cinco víctimas mortales en Manlleu (Barcelona).

En una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat posterior a la reunión del Consell Executiu este martes, Paneque ha afirmado que se están investigando las circunstancias que han provocado el "absolutamente dramático" incendio.

Este martes por la tarde se ha convocado un minuto de silencio a las 7 de la tarde, al que acudirán, como ha dicho Paneque, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Interior, Núria Parlon.

"Ahora lo necesario es acompañar a las familias y amigos. No solo con la presencia del presidente y la consellera Parlon en el minuto de silencio, sino que el presidente también ha tenido la oportunidad de hablar con el alcalde de Manlleu en estas primeras horas", ha agregado.

El incendio, que se generó este lunes por la noche en un trastero ubicado en la azotea de un bloque de pisos, ha provocado la muerte de 5 jóvenes que usaban el local como un "punto de encuentro", y 4 personas han resultado heridas leves.