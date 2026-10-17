Paneque homenajea al observador meteorológico Josep Pasqual y destaca su "constancia y generosidad"

La consellera Sílvia Paneque y el observador meteorológico y oceanográfico del Estartit (Girona) Josep Pasqual. - GOVERN

GIRONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha participado este sábado en un homenaje al observador meteorológico y oceanográfico del Estartit (Girona) Josep Pasqual, y ha destacado la "constancia y generosidad" de su labor.

Lo ha dicho en el marco del encuentro anual de la Xarxa d'Observadors Meteorològics (XOM) y de la Xarxa Fenològica de Catalunya (Fenocat) que organiza el Meteocat, y Paneque ha destacado que Pasqual ha dedicado toda su vida a recoger datos en beneficio de la sociedad y la ciencia en una labor "continuada y altruista".

El Servei Meteorològic de Catalunya ha entregado a Pasqual una nueva sonda oceanográfica que permitirá "asegurar la continuidad" de las medidas de temperatura del agua que recoge de manera sistemática en el Estartit desde hace más de 50 años.