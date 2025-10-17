Paneque inaugura la nueva planta logística de Proquimia en Masies de Voltregà (Barcelona)

La conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque. - JORDI_GARCIA_MONTE - GENERALITAT

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha inaugurado este viernes la nueva planta logística de Proquimia en Masies de Voltregà (Barcelona), informa la Conselleria en un comunicado.

Paneque ha explicado que la empresa "representa las razonas por las que la economía siempre ha sido una cuestión trascendente", y ha destacado la apuesta por productos más sostenibles y la reducción de tóxicos.

Ha señalado que el nuevo espacio "es fruto de una visión de país que incorpora la colaboración y la coordinación" para dar respuesta a las necesidades específicas de cada territorio.

En este sentido, ha recordado que el polígono en el que sitúa la planta es fruto de la coordinación entre el Ayuntamiento del municipio y la Generalitat.

Proquimia está especializada en la fabricación de productos de limpieza industrial y "desde hace años ha hecho una apuesta clara por la sostenibilidad de sus productos".