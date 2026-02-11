Paneque llama a la prudencia por los fuertes vientos mientras suena la Es-Alert en el Parlament

La consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, interviene durante una sesión de control. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha llamado a la prudencia por el episodio de fuertes vientos que se producirá en las próximas horas en Catalunya mientras sonaba la Es-Alert en el pleno del Parlament.

Así se ha pronunciado en su intervención en una interpelación este miércoles por la tarde, cuando ha sonado en los móviles la alerta de Protección Civil que pide evitar los desplazamientos innecesarios y las actividades en el exterior.

Paneque ha llamado a extremar las precauciones especialmente en la zona litoral, prelitoral y central de Catalunya y "eliminar aquellos desplazamientos y movilidades que no sean necesarios".