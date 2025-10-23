Paneque prevé 120 millones si rehabilitaciones con Next Generation no se acaban en junio de 2026

Archivo - La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, interviene durante un pleno en el Parlament de Catalunya, a 15 de julio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmado que el Govern prevé una dotación de 120 millones de euros para poder dar "continuidad" a las obras de rehabilitación de viviendas financiadas con los Fondos Next Generation de la UE, y que deben estar terminadas en junio de 2026, en caso de que no puedan estarlo.

En respuesta a una interpelación de los Comuns sobre rehabilitación de vivienda, ha dicho que el Govern ha observado cierta inquietud ante la "parálisis de algunas comunidades a la hora de realizar estas obras" por el límite temporal a su finalización, ante lo que ha anunciado una dotación de 120 millones vinculada a la aprobación de unos nuevos Presupuestos para 2026.

"Una partida presupuestaria de 120 millones de euros en 2026 haría activar y finalizar estas obras que en estos momentos están vinculadas, y paralizadas algunas, en los fondos Next Generation. Pero es necesario que estas obras empiecen ya", ha dicho.

Ha afirmado que la convocatoria de estos fondos ha "sobrepasado las expectativas", a la vez que ha contemplado la posibilidad de que se prorrogue el periodo de finalización por parte de las instituciones europeas.

"Si a instancias europeas no hubiera un alargamiento de este plazo, que también es posible que lo haya, pero si no lo hay, el Govern de la Generalitat estará ahí. Y, por tanto, mensaje de confianza en este sentido", ha expresado.