Paneque reafirma el compromiso "absoluto" del Govern con la electrificación de la movilidad

BARCELONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha asegurado este martes en una visita a la sede de la empresa energética Circutor en Viladecavalls (Barcelona), que "el compromiso del Govern con la electrificación de la movilidad es absoluto".

Paneque ha afirmado que "el Govern ofrece su apoyo a todos esos proyectos estratégicos que requieran impulso público", informa el departamento en un comunicado este martes.

La consellera también ha explicado que han conocido "proyectos con mucho interés para Catalunya, como las estaciones de recarga de vehículos eléctricos que pueden funcionar aisladas de la red eléctrica".