Paneque reivindica que Catalunya "acelera en infraestructuras" como motor de impulso económico

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, durante la inauguración de la nueva sede del Col·legi d'Enginyers de Camins - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha reivindicado este miércoles que Catalunya "acelera en infraestructuras" como servicio a la ciudadanía y como motor de impulso económico.

Así lo ha dicho durante un discurso en la inauguración de la nueva sede del Col·legi d'Enginyers de Camins, en el que ha puesto énfasis en que la colaboración entre administraciones y la colaboración público-privada es una "apuesta estratégica" del Govern, informa el Departament en un comunicado.

Ha explicado que esta colaboración sirve para "acelerar obras en carreteras, tranvía y Metro, además de trabajar de forma incansable por la vivienda".

También ha destacado el progreso como aliado para fortalecer la democracia: "Si queremos la implicación de todo el mundo, la vivienda y la movilidad son imprescindibles. El cambio sostenible es un motor de progreso y trabajo", ha insistido.

CARRETERAS SEGURAS Y SOSTENIBLES

En materia de movilidad, ha puesto en valor la "mejora del transporte ferroviario", con acciones como el Pla de Rodalies o la empresa Rodalies de Catalunya y ha remarcado las políticas en marcha para tener carreteras seguras y sostenibles y ha citado el programa Carreteres 2+1 con una inversión, según ella, superior a los 200 millones de euros.

"Esta nueva mirada sobre la movilidad no se puede desligar de las políticas de vivienda", ha expuesto, y ha explicado que el Govern trabaja para construir más vivienda protegida y potenciar la construcción de vivienda.

En este sentido, ha dicho que debe ir acompañado de una política de "cohesión urbana que aborde las desigualdades territoriales.

"Estamos en un momento de transición y estoy convencida de que las virtudes del racionalismo, el progreso, el beneficio compartido y vivir con respeto a las personas y al planeta sustituirá una vieja manera de ser depredadora que está siendo superada por la tecnología y el conocimiento", ha sentenciado.