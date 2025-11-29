Paneque reivindica la vivienda como derecho y dice que debe ser un "éxito palpable del progreso"

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, en su visita a las obras - GENERALITAT

BARCELONA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Energética, Sílvia Paneque, ha reivindicado este sábado que la vivienda es un derecho que debe encajar en el conjunto de la sociedad y que debe ser un "éxito palpable del progreso".

Así lo ha dicho durante su visita a las obras de la promoción de 33 viviendas de alquiler asequible del Institut Català del Sòl (INCASÒL) en Olesa de Montserrat (Barcelona).

"Cada vez que hacemos la presentación de alguna promoción de vivienda, nos da la sensación que hemos cogido el camino correcto", ha enfatizado, y ha recordado que la construcción de vivienda pública es, a su parecer, una política pública valiente y una acción concreta.

Está previsto que las obras que el INCASÒL ha iniciado en los dos solares cedidos por el Ayuntamiento de Olesa de Montserrat finalicen en septiembre de 2026, por lo que la consellera ha afirmado que es "un buen ejemplo de la nueva etapa que vive la política de vivienda en Catalunya".

Los dos edificios que se están construyendo contarán con planta baja y dos plantas de piso, con diferentes sistemas para optimizar la eficiencia energética y reducir el consumo eléctrico y de agua y, además, se han revestido las fachadas con chapa ondulada como aislante acústico por la cercanía a las vías del ferrocarril.

"Este Govern entiende que la solución al problema de la vivienda no es solo construir; es construir, sí, y asegurar que el alquiler sea asequible y seguro, ha sentenciado.