Paneque respeta la huelga educativa pero insiste en lo acordado: "El Govern ya se ha movido"

Llama a los sindicatos no adheridos al acuerdo a "acompañar" al Govern en su despliegue

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha asegurado que el Ejecutivo catalán respeta el derecho de huelga de los docentes, y ha defendido el acuerdo alcanzado con CC.OO. Educació y UGT de mejoras de las condiciones docentes: "El Govern ya se ha movido".

Así se ha pronunciado este martes en rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu, después de que los sindicatos educativos Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical hayan convocado un mes de huelgas entre mayo y junio, en rechazo a ese acuerdo entre el Govern con CC.OO. Educació y la UGT.

Paneque ha puesto en valor ese pacto, que ha calificado de inédito en los últimos 10 años en Catalunya, y ha llamado a los sindicatos no adheridos al mismo a "acompañar" al Govern en su despliegue.

"Se puede continuar con la huelga, con las manifestaciones, pero a la vez también dando apoyo a las medidas que, pese a que no sean el 100% de lo que uno querría, sí que van en el camino de la mejora", ha reclamado Paneque.

"QUIZÁS NO ES SUFICIENTE"

Ha reconocido que "quizás no es suficiente, pero en todo caso es inédito y no obsta a continuar trabajando en mejoras a futuro con recursos extraordinarios que puedan venir, como por ejemplo los de la financiación singular", ha apuntado.

"No podemos hacer otra cosa que mostrar las bondades que tiene este acuerdo", ha señalado la portavoz del Govern, que ha añadido lo acordado se puede ir mejorando en el futuro y no considera que ninguna de las dos partes en la negociación estén enrocadas.

La consellera ha destacado las mejoras salariales del acuerdo, que permiten a la comunidad educativa catalana pasar "de ser la tercera por la cola a ser la tercera por el principio" y que es la más importante hecha hasta la fecha, y también ha defendido los refuerzos de plantilla.

"El Govern respeta el derecho de huelga, pero a la vez trabaja para revertir la situación y extiende la mano, nuevamente, para desplegar este acuerdo, aunque no sea el 100% de lo que se desea o se había puesto sobre la mesa", ha insistido Paneque, que ha reconocido preocupación y malestar por la situación.

La portavoz ha asegurado que se trata del "inicio de un camino", y ha asegurado que el acuerdo se basa en un principio de realidad, que son los recursos de los que dispone actualmente el Ejecutivo catalán.