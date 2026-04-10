Paneque y Salellas presentan el proyecto de pérgola fotovoltaica en Girona

Momento de la presentación del proyecto - GENERALITAT

GIRONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, y el alcalde de Girona, Lluc Salellas, han presentado este viernes el proyecto para instalar una pérgola fotovoltaica en el Parc Central de Rafel Masó i Valentí de Girona, informa la Conselleria en un comunicado este viernes.

Está previsto que la instalación genere 1.500 MWh anuales, tenga 8.500 metros cuadrados de superficie y funcione en la modalidad de autoconsumo colectivo, y se podría instalar en el primer semestre de 2029.

Entre los equipamientos públicos que podrán beneficiarse de la pérgola están el Hospital Josep Trueta, el Hospital de Santa Caterina, la sede de la Generalitat en Girona, los juzgados o la central de tráfico y la comisaría de los Mossos d'Esquadra.

Paneque ha señalado que el proyecto "muestra cómo los entornos urbanos pueden contribuir en la transición energética, y ha celebrado el consenso para impulsarlo.

Salellas ha destacado la inversión pública y ha defendido que los "suministros estén en manos públicas", y ha dicho que permitirá abrir a más usos para la ciudadanía la zona del Parc Central.