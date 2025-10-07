Paneque valora positivamente el inicio del plan alternativo por el macrocorte en la R3

Usuarios en la parada de Fabra i Puig (Barcelona) esperando a coger el autobús facilitado tras el corte de la R3 de Rodalies que se prevé que dure 16 meses. - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

Cree que la segunda fase de las obras en Mollet (Barcelona) marcarán "el calendario"

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha valorado positivamente el plan alternativo por el macrocorte en la R3 que se ha iniciado este martes y ha abierto la puerta a reforzar los servicios, dando esta semana de margen para "recoger los datos".

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa desde Parets del Vallès (Barcelona) donde ha acompañando al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para ver de primera mano el inicio de un macrocorte de 16 meses para desdoblar la vía entre Parets del Vallès y La Garriga (Barcelona), con un plan alternativo de transporte (PAT) que prevé 43.000 plazas de bus diarias.

Ha afirmado que las informaciones que ha recibido de la franja de 7.00 a 9.00 horas, la, según ella, más complicada cuanto a la afluencia de usuarios, es que el plan alternativo está funcionando "bien".

"Si en estos primeros días, semanas, vemos que hay ajustes a realizar, se asumirán, porque es evidente que afectamos a la vida de las personas de una manera muy importante y que, por tanto, es de justicia que al menos los usuarios tengan un transporte alternativo que les permita ir hacia el norte, ir hacia Barcelona," ha dicho.

Ha expresado que desde Parets del Vallès y Centelles (Barcelona) los servicios están "bien dimensionados a los usuarios" y que, en La Garriga (Barcelona) --que cuenta con buses cada media hora--, si se necesita refuerzo de transporte, "lo implementaremos".

CALENDARIO DE FUTURO

Sobre la segunda fase de corte, que se alargará de mayo de 2026 a enero de 2027 y que afectará al tramo entre las estaciones de Mollet Santa Rosa y La Garriga (Barcelona), ha asegurado que en paralelo a los trabajos actuales se va tramitando los estudios informativos y los constructivos de Mollet, los cuales "irán marcando el calendario del futuro".

"Estábamos analizando la posibilidad de acortar lo máximo posible esta afectación en la R3, de hacer un análisis con el Ministerio, porque esto finalmente ahora es el Ministerio que está tramitando estos proyectos, de ver en qué grado podríamos concentrar el máximo de proyectos", ha dicho.