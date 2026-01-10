Paneque ve en la finca Masferrer de Sant Sadurní d'Osomort (Barcelona) un "proyecto de país"

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, en su visita a la finca - GOVERN

BARCELONA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha visitado este sábado la finca Masferrer, un espacio de mil hectáreas ubicado entre el Montseny y el espacio natural de les Guilleries, en Sant Sadurní d'Osomort (Barcelona), cuyo espacio ve como "proyecto de país" para ser un laboratorio para la preservación de la biodiversidad.

Paneque también ha explicado que este puede ser una combinación de actividades tan necesarias como la preservación "forestal para el ámbito de la prevención de incendios y la agrícola y ramadera para el ámbito del progreso de la plana de Vic" y la economía catalana, informa el Govern en un comunicado.

"Es una iniciativa privada, pero que tiene todo el interés por parte del Departamento porque lo vemos como una forma de demostrar que la conservación de la biodiversidad no está reñida con la gestión forestal ni con la ramadería o la actividad agrícola", ha dicho la consellera.