Paneque ve "prácticamente imposible" empezar 2026 con Presupuestos aprobados en Catalunya

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha afirmado este martes que es "prácticamente imposible" empezar el año 2026 con el proyecto de Presupuestos aprobados.

"La posibilidad de que haya Presupuestos aprobados el 1 de enero, por trámites parlamentarios, es una cuestión que podemos decir que es prácticamente imposible", ha destacado en rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

Aunque quieren que las cuentas salgan adelante, ha explicado que están centrados en las negociaciones vinculadas con la financiación singular para lograr un acuerdo, cuestión que ERC ha situado "como paso previo" para poder negociar luego los Presupuestos.

"Como dijo el presidente Salvador Illa, nos mantenemos en que es mejor un buen acuerdo más que correr y acelerar una situación en la que ERC ha trasladado que la financiación singular debe estar resuelta para poder iniciar las conversaciones de los Presupuestos", ha subrayado.

CPFF

Sin fecha aún para que se celebre un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), Paneque ha evitado dar detalles sobre si se incorporará la cuestión de la financiación singular más allá de remarcar el "trabajo intenso" que están llevando a cabo sobre esta cuestión.

"Primaremos que sea un buen acuerdo sin tener una fecha marcada aún en el calendario y en un marco discreto de trabajo", ha reclamado la también consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica.

Al preguntársele por la posible posición del PP en la reunión del CPFF, ha considerado que sería buena noticia que las comunidades gobernadas por los populares defendieran la mejora de la financiación porque "significaría que están en la misma línea de lo que pide Catalunya".

"A lo mejor será el momento en el que los del PP vean que la financiación singular de Catalunya no va en detrimento de nadie", ha añadido Paneque, que ha dejado claro que es una negociación bilateral entre la Generalitat y el Gobierno.

DEPARTAMENTOS

Con la contención del gasto sobre la mesa, Paneque ha expuesto que cada departamento está ajustando sus prioridades, también en el ámbito de inversiones, al marco presupuestario actual.

"Si la mejora de la financiación nos puede aportar recursos extraordinarios serán bienvenidos", ha añadido la portavoz del Govern.