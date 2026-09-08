Paneque ve "razonable" vincular el proceso de ampliación de la UE a la oficialidad del catalán

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha considerado que es "una posición razonable" que el Gobierno vincule aceptar la incorporación de nuevos miembros en la Unión Europea y la oficialidad de sus lenguas si antes no se ha aprobado la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego.

En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes, ha dicho que la oficialidad es una cuestión compleja por la unanimidad que requiere de todos los miembros, y que "resultaría extraño que se promoviera o se aprobara la oficialidad de otras lenguas sin antes haber aceptado la oficialidad del catalán".

Ha defendido el "impulso" del Gobierno al reconocimiento de estas tres lenguas en la UE, y que no es una cuestión abandonada ni menor, sino prioritaria para el Ejecutivo español y para el Govern.