Paneque visita la nueva rotonda de Bordils (Girona), que está en fase de finalización

GIRONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha visitado este viernes la nueva rotonda de Bordils (Girona), que está en fase de finalización.

Ha contado con un presupuesto de 540.000 euros y está ubicada en la C-66 en Bordils, en el cruce con la carretera de acceso a Juià (Girona), y tiene un diámetro exterior de 40 metros, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

En ese entorno, la carretera registra un tráfico de unos 13.000 vehículos diarios: "La nueva rotonda de Bordils refuerza la seguridad, favorece la competitividad y mejora la calidad de la ciudadanía", ha dicho Paneque.