Paneque visita la obra del corredor de bus rápido en la C-59 de Palau-solità a Caldes de Montbui (Barcelona)

BARCELONA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha visitado el inicio de las obras del corredor de bus rápido (BRCAT) y vía ciclista en la C-59 desde Palau-solità i Plegamans hasta Caldes de Montbui (Barcelona), que también comportará medidas de seguridad vial.

Este tramo suma ahora 287 expediciones de bus diarias y 10 expediciones por sentido en hora punta, mientras que el nuevo corredor reducirá de 9 a 4 minutos el trayecto de bus en hora punta, informa este sábado el Govern en un comunicado.

Las obras alcanzan un tramo de 3 kilómetros de longitud, durarán 18 meses y cuestan más de 14 más de millones de euros.

Paneque ha explicado que el BRCat es "el compromiso de una política pública de proximidad, que escucha la ciudadanía y que actúa de acuerdo con las necesidades".

Se está desplegando una primera fase en 6 ejes que suman 30 kilómetros y 81,7 millones: el primer BRCAT fue Castelldefels-Cornellà (Barcelona), en marcha desde 2023; hace poco que funciona Girona-Salt; está en ejecución Terrassa-Sabadell (Barcelona); Blanes-Lloret (Girona) se licitará en 2026, y Sabadell-Castellar del Vallès (Barcelona) "tiene el proyecto constructivo muy avanzado".