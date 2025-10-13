Panés (Cecot) alerta de que el envejecimiento de la población pone "en duda" el modelo económico

El presidente de Cecot, Xavier Panés, y el expresidente de la Generalitat, Artur Mas. - EUROPA PRESS

Asegura que puede provocar la "insostenibilidad" de las finanzas públicas

El presidente de Cecot, Xavier Panés, ha alertado de que el envejecimiento de la población, las jubilaciones masivas y el aumento de la tasa de dependencia "ponen en duda la viabilidad" del modelo actual de bienestar, este lunes en la 30 Nit de l'Empresa de la patronal.

También han intervenido el ministro Jordi Hereu --a través de un vídeo--; el presidente del Parlament, Josep Rull; el conseller Miquel Sàmper; el alcalde de Terrassa (Barcelona), Jordi Ballart; la presidenta del Cercle Cecot de Joves Empresaris, Marta Raventós, y presidente de honor de La Fageda, Cristóbal Colón.

También han estado la consellera Eva Menor; los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Pere Aragonès; el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell; el delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro; el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, o el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, entre otros.

Ha señalado que está previsto que la tasa de dependencia --la población de más de 65 años respecto a la de entre 24 y 64-- sea del 61% en 2050, lo que "provocará una caída de los ingresos fiscales" y un aumento del gasto público, algo que, según él, provocará una situación de insostenibilidad de las finanzas públicas.

Para evitarlo ha pedido reorientar la economía hacia "una de más valor añadido", que genere ocupación de mayor calidad y mejores sueldos y ha pedido, textualmente, no alterar la receta con medidas unilaterales como la reducción de la jornada laboral.

Ha añadido la necesidad de "activar trabajadores cotizantes" y luchar contra la economía sumergida y el abuso de las prestaciones sociales, textualmente, así como frenar el absentismo, que ha definido de desbocado.

Por otro lado, ha señalado que la inmigración puede ser una palanca para lograr la sostenibilidad, aunque ha puesto en duda que España tenga la capacidad para recibir el millón de personas anuales que ha calculado que serán necesarias.

BALLART Y RAVENTÓS

Ballart ha abierto el acto y ha dicho que el Ayuntamiento y los actores sociales como Cecot tienen "muchas coincidencias" y papeles complementarios en un marco de colaboración público-privada.

Ha añadido que "no es fácil encontrar el equilibrio entre los intereses públicos y privados", pero que cuando se logra este equilibrio, se logran resultados.

Raventós, por su parte, ha subrayado que el reto de los empresarios jóvenes es crear una comunidad que le permita unir talento y multiplicar oportunidades.

"Juntos aprendemos, nos hacemos más fuertes y construimos un futuro menor, con responsabilidad y respeto por el entorno", ha explicado.

PREMIOS

Cecot ha entregado al fundador y presidente de La Fageda, Cristóbal Colón, el Reconocimiento a la Personalidad 2025.

Colón ha hablado en nombre de todos los galardonados y ha señalado que "el trabajo es un elemento fundamental en la vida de las personas" y ha señalado que La Fageda es, textualmente, una comunidad humana y que la razón de ser es ofrecer un trabajo con sentido a todos los participantes del proyecto.

Además, la patronal ha entregado el reconocimiento a las empresas centenarias a Vicente Torns, Comas y Ribas y GuinotPrunera, además del Col·legi de Graduats Socials.

El reconocimiento al impulso del asociacionismo empresarial ha sido para el Gremi de Ferreteria de Catalunya y a la Unió de Botiguers de Reus (Tarragona).

Además, ha entregado premios a Piera Ecocerámica, Siverus, Dexeus Dona, Grandes Zapatos, Lumiris Spectral Solutions, EAP Sardenya y Silgan Dispensing Systems Barcelona.