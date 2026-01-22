Panés (Cecot) recomienda que las empresas faciliten el teletrabajo a los usuarios de Rodalies

Archivo - El presidente de Cecot, Xavier Panés, en una imagen de archivo.- Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la patronal Cecot, Xavier Panés, ha recomendado a las empresas que faciliten el teletrabajo y la flexibilidad horaria a los trabajadores afectados por la falta de servicio de Rodalies este miércoles y jueves.

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa tras reunirse con el secretario general de Junts, Jordi Turull, y los vicepresidentes Miriam Nogueras y Toni Castellà, en las que se ha mostrado convencido de que ya lo han hecho.

Preguntado por el impacto económico a las empresas, ha dicho que es "difícilmente medible", aunque ha dicho que es evidente por el retraso de los trabajadores para llegar a su puesto de trabajo o la dificultad para transportar mercancías, por lo que son, en sus palabras elevados.

Panés ha añadido que la situación "pone de manifiesto la falta de inversión y de mantenimiento" de las infraestructuras de Catalunya.

Ha señalado que da "más importancia" a los temas que se han tratado en la reunión, que ha girado en torno a la financiación de Catalunya.