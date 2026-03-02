El papa León XIV concede a Xavier Pomés la medalla Pro Ecclesia et Pontifice

Archivo - Imagen de archivo de Xavier Pomés - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El papa León XIV ha concedido la medalla Pro Ecclesia et Pontifice al exconseller de los departamentos de Gobernación, Interior y Salud de la Generalitat y actual ecónomo diocesano Xavier Pomés, una distinción que le otorgará el obispo de Almería, Antonio Gómez, el 17 de marzo en un acto en la Casa Sacerdotal.

Según informa la diócesis en un comunicado este lunes, el Consejo de Gobierno de la Diócesis de Almería ha aprobado la celebración de un homenaje a Pomés "en reconocimiento a su servicio generoso y eficaz al frente de la economía diocesana en un momento especialmente delicado".

Xavier Pomés ejerce como ecónomo diocesano desde el 16 de diciembre de 2022; y la medalla Pro Ecclesia et Pontifice, instituida en 1888 por el Papa León XIII, se concede a clérigos y laicos que "han destacado por su servicio fiel y relevante a la Iglesia".