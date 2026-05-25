El Papa León XIV recibe en audiencia privada al Círculo Ecuestre con motivo de su 170 aniversario

Audiencia del Papa León XIV con la Junta de Gobierno del Círculo Ecuestre - CÍRCULO ECUESTRE

BARCELONA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El papa León XIV ha recibido este lunes en audiencia privada a la Junta de Gobierno del Círculo Ecuestre en la Ciudad del Vaticano, con motivo del 170 aniversario de la entidad barcelonesa, fundada en 1856, un encuentro que se produce semanas antes de la visita oficial del Pontífice a España, prevista del 6 al 12 de junio y con paradas en Madrid, Barcelona y Canarias.

Durante la audiencia, celebrada en las dependencias pontificias, los representantes del Club han tenido la oportunidad de trasladar al Santo Padre la historia, la evolución y el papel que el Círculo Ecuestre ha desempeñado a lo largo de sus años de vida "como punto de encuentro de la sociedad civil, económica, cultural e institucional de Barcelona", informa la entidad en un comunicado.

"Ha sido un inmenso honor que Su Santidad el papa León XIV haya recibido a la Junta de Gobierno del Círculo Ecuestre en un momento tan especial para nuestra institución", ha destacado el presidente del Círculo Ecuestre, Enrique Lacalle, tras la audiencia.

Lacalle considera que, para el Círculo Ecuestre, poder encontrarse con el Pontífice en el Vaticano en este contexto constituye un motivo "de enorme satisfacción y una muestra del vínculo histórico de nuestra institución con Barcelona, con la sociedad civil y con los grandes espacios de encuentro institucional".

Además del presidente, han asistido al encuentro los vicepresidentes Ignacio Marull, Antonio Gámiz, Luis Conde e Isabel Estany; el secretario, José Ignacio Garmendia; el director general del Club, David Galán; el presidente del Senado del Círculo Ecuestre, Antonio Gámiz; el secretario del Senado, Enrique Salvia o el presidente del Comité de Jóvenes, Emilio Zegrí, entre otros.