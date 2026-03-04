Parada la central nuclear Vandellós II (Tarragona) por una intervención en una válvula

Archivo - Central nuclear de Vandellós II, en Tarragona (España). - CSN - Archivo

TARRAGONA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La central nuclear Vandellós II ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la parada de la instalación para proceder a realizar una intervención en las válvulas piloto de una de las válvulas de aislamiento de vapor principal.

La planta se ha desconectado de la red eléctrica a las 3.22 de la madrugada de este miércoles después de llevar a cabo una secuencia ordenada de parada iniciada a las 16 horas del martes, informa la Associació Nuclear Ascó Vandellós (Anav) en un comunicado.

Vandellós II se encuentra parada y están en curso los procedimientos de operación para llevar a la planta a las condiciones operativas necesarias para intervenir en la válvula, en una incidencia que no ha tenido impacto en los trabajadores, la población o el medio ambiente.