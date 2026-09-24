Un parapentista muerto por accidente en Castellfollit del Boix (Barcelona) este miércoles

Archivo - Vehículo de los bomberos - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un parapentista de 35 años murió este miércoles por la tarde un accidente en Castellfollit del Boix (Barcelona), informan los Bombers de la Generalitat este jueves en un comunicado.

Los bomberos recibieron el aviso a la 19.05 y trabajaron en el rescate en una zona boscosa del Parque Eólico de la Serra de Rubió.

Llegaron hasta el parapentista con una maniobra de grúa desde el helicóptero, antes de que este se tuviera que retirar al caer la noche, pero el hombre tenía heridas muy graves y murió.