El Parc del Port de Tarragona abre como "un nuevo espacio verde y peatonal"

Inauguración del Parc del Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parc del Port de Tarragona ha abierto este sábado al público tras su transformación con más zonas verdes y más espacio para peatones y ciclistas, informa el puerto en un comunicado.

El proyecto ha permitido ampliar el espacio para peatones y bicicletas en un 44% y aumentar hasta los 11.500 metros cuadrados, frente a los 7.000 anteriores.

La inauguración ha contado con actividades abiertas al público: visitas guiadas, propuestas culturales de los barrios cercanos y un concierto itinerante en bicicleta.

El nuevo parque incluye una zona de bosque, juegos infantiles, un área de calistenia y una plaza central con el nombre de Espai Mediterrània, así como se ha mejorado el paso del Rellotge.

El parque, diseñado por el equipo MasMaristany y llevado a cabo por la UTE Eiffage-GICSA, ha tenido una inversión de 3,35 millones de euros para "adaptarse a la nueva realidad climática".