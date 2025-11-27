Parcs Químics de Seguretat celebra 25 años al servicio del clúster petroquímico de Tarragona - PQS

TARRAGONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Parcs Químics de Seguretat (PQS) ha celebrado este jueves su 25 aniversario trabajando al servicio de la protección química y el rescate industrial en el clúster petroquímico de Tarragona, informa en un comunicado.

Lo ha hecho en un acto institucional en La Pobla de Mafumet (Tarragona) al que han asistido la directora general de Protecció Civil de la Generalitat, Marta Cassany; el presidente de la Associació d'Empreses Químiques de Tarragona (AEQT) en 2000, Javier Bort; el alcalde de la Pobla de Mafumet, Joan Maria Sardà, y la presidenta actual del servicio, Ana Belén Cifuentes.

En su intervención, Cifuentes ha subrayado la transformación tecnológica que marcará la próxima etapa: "En los próximos años no podemos mantenernos impasibles ante la transformación de nuestro territorio", ha alertado.

Por ello, ha instado a aprovechar esta oportunidad y a prepararse para afrontar nuevos desafíos, adaptándose "a nuevos escenarios apalancados en la innovación y los avances tecnológicos para ampliar la capacidad de respuesta".

Actualmente, PQS cuenta con 52 bomberos industriales especializados, más de 1.400 emisoras de comunicación activa y una infraestructura que permite llegar a cualquier punto del polígono en menos de 10 minutos.