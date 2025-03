El Parlament abonó 216.000 euros a 29 diputados por cese de actividad tras la última legislatura

Los parlamentarios no tienen derecho a subsidio de desempleo pero sí a una indemnización de la Cámara

BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlament de Catalunya abonó un total de 215.988,28 euros a 29 diputados que dejaron de serlo durante o tras la finalización de la XIV legislatura y que se acogieron a la posibilidad de solicitar la prestación por cese de actividad contemplada en la normativa sobre previsión social de los miembros de la Cámara.

Según consta en el documento sobre la aplicación de esta prestación económica a los diputados que causaron baja durante la última legislatura del Parlament consultado por Europa Press, de los 173 diputados que lo fueron en algún momento de la misma, 29 de ellos formalizaron la solicitud, y se aceptaron todas ellas.

Los diputados del Parlament, cuando dejan de serlo, no pueden solicitar la prestación por desempleo, y la normativa que fija las condiciones para la prestación detalla que el régimen que se aprobó en 2015 --recogiendo en un mismo texto las diferentes normativas existentes sobre este tema-- tiene el objetivo de "facilitar la reinserción de los parlamentarios en la vida laboral una vez dejan de serlo".

Se trata de la segunda legislatura desde 2015 en la que menos diputados solicitan la prestación: al finalizar la X se concedió a 49, al finalizar la XI a 24, y al finalizar la XII a 33 (la legislatura XIII cambió su nomenclatura a XIV).

25%, 50%, 75% O 100%

El importe de indemnización es proporcional al tiempo que los diputados han ocupado su escaño en el Parlament y a la asignación percibida en la Cámara, es incompatible con cualquier retribución pública o sueldo privado y está sometida "con carácter general y sin excepciones, a la legislación tributaria vigente".

La asignación se calcula en función de la asignación que percibían en función de los cargos que ejercían en el Parlament, e incluyendo los complementos que cobran los diputados que no viven en Barcelona; pero no se abona de forma completa, sino en pagas mensuales no superiores a la suma de su asignación mensual y los complementos que percibían en el cargo.

Así, si un diputado que lo ha sido durante una legislatura (completa o con final anticipado por convocatoria electoral), tiene derecho al 25% de la asignación mensual correspondiente a los miembros del Parlament, multiplicado por el número de años (o su fracción en meses), mientras que si lo han sido en 2, al 50% de la asignación, si lo han sido en 3 al 75%, y si lo han sido en 4 o más, al 100%.

Por ejemplo, un diputado que haya cobrado el sueldo base (2.921,82 euros) y el complemento por vivir en Girona (978,81 euros), y que lo haya sido en 3 legislaturas durante 9 años, tendría derecho a percibir 26.329,25 euros de indemnización.

966.000 EUROS DESDE 2015

De los diputados de la pasada legislatura pidieron la prestación, el que más asignación tuvo fue el exlíder de Ciudadanos Carlos Carrizosa --diputado entre 2012 y 2024 en 4 legislaturas diferentes--, que percibió 37.388 euros; seguido de la exvicepresidenta del Parlament de ERC Alba Vergés, que percibió 34.501, y el diputado de ERC Carles Castillo, 21.023 euros.

Históricamente, desde que se aplica este régimen, la diputada que más percibió como indemnización (80.431 euros) fue la histórica diputada del PP Dolors Montserrat, madre de la actual eurodiputada, que estuvo en el Parlament en 8 legislaturas y durante más de 27 años.

Le siguen la exdiputada del PSC Núria Segú, diputada durante 15 años y de 5 legislaturas, que percibió 43.935 euros; y el exdiputado de CiU Albert Batalla, diputado durante 13 años y en 5 legislaturas diferentes, que percibió 39.914 euros cuando dejó la Cámara.

El Parlament ha abonado desde 2015 966.035 euros a 136 diputados que han pedido la indemnización.