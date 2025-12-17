El Parlament amplía el régimen sancionador de la ley de erradicación de la LGTBIfobia

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 17 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

El Parlament ha aprobado este miércoles ampliar el régimen sancionador de la ley para garantizar los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia.

Lo ha hecho tras salir adelante una proposición de ley de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y CUP para modificar la norma, y lo ha hecho con el apoyo de estos grupos y el rechazo de PP, Vox y una de las dos diputadas de Aliança Catalana (AC) --Sílvia Orriols no ha votado, aunque estaba en el hemiciclo--.

La nueva ley, que deroga la anterior, propone una actualización del articulado tras 11 años de aplicación para garantizar la igualdad de trato y la no discriminación y para hacer efectivo el derecho a la libre autodeterminación de la identidad y expresión de género.

La modificación amplía el régimen sancionador de la ley, que no sólo especifica los derechos de la víctima durante el procedimiento sancionador, sino que incrementa los supuestos que definen las infracciones, tipificadas según la gravedad y con sanciones que pueden ir de 300 a 500.000 euros.

DERECHO DE REPARACIÓN

El articulado también establece el derecho de reparación a la víctima así como medidas accesorias o de sustitución para el infractor, siempre que la víctima dé su consentimiento.

Además, se define una protección específica para las personas trans e intersexuales y refuerza el enfoque interseccional de la ley, y establece el deber de las administraciones públicas de crear espacios de memoria democrática del movimiento LGTBI y las personas trans y reparar la visibilización de las lesbianas.

El texto también crea la Xarxa de Serveis d'Atenció Integral como paraguas para coordinar los Serveis d'Atenció Integral LGTBI (SAI) y los puntos de información LGTBI, que es un servicio de referencia, atención y acompañamiento para estas personas y sus familias que debe desplegarse en todo el territorio.