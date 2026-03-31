El Parlament ampliará sus dependencias con un edificio en las actuales caballerizas de la Urbana de Barcelona

El presidente del Parlament, Josep Rull; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el del Parlament, Josep Rull, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han firmado un protocolo para ampliar y mejorar las dependencias del Parlament con la construcción de un edifico en las actuales caballerizas de la Guàrdia Urbana, que están dentro del Parc de la Ciutadella --tocando a la calle Wellington-- a unos 300 metros del actual edificio.

En un acto este martes, Rull ha explicado que el nuevo equipamiento, con un potencial de 8.000 metros cuadrados, permitirá conectar el edificio del Parlament, que mantendrá toda la actividad política y su "fuerza simbólica y profundamente democrática" con un edificio anexo que alojará servicios más modernos, avanzados y para poder conectar con la ciudadanía.

"Nos permitirá tener un Parlament preparado para las necesidades parlamentarias del año 2026 pero con capacidad de pensar en los próximos 50 años", ha subrayado Rull, que ha precisado que el anexo estará a 3 minutos andando de la Cámara catalana.

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