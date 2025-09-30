El Parlament aplaude el regreso de David Pérez (PSC), que ve un "tesoro" en la sanidad pública

El presidente del Parlament, Josep Rull; el diputado del PSC y vicepresidente del Parlament, David Pérez, y el secretario segundo de la Mesa del Parlament, Juli Fernández (ERC) en el pleno del Parlament. - EUROPA PRESS

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aplaudido este martes el regreso del diputado del PSC y vicepresidente de la Cámara, David Pérez, que ha regresado a la actividad política tras sufrir un infarto el 8 de agosto de 2024, el día de la investidura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y que ha asegurado que el sistema público de sanidad es un "tesoro".

En una intervención al inicio de la sesión, Pérez ha explicado que se le ha practicado un trasplante de corazón, ha agradecido el trabajo de los profesionales sanitarios y ha llamado a incrementar el número de donantes.

Ha agradecido las visitas y llamadas que ha recibido de Illa; del presidente del Parlament, Josep Rull; de miembros del grupo parlamentario, PSC-Units, y al resto de grupos parlamentarios que le han expresado su apoyo, y Rull ha asegurado que la figura de Pérez genera "un grandísimo consenso y una gran estima".