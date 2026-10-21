El Parlament aprueba actualizar legislación en los términos referentes a personas con discapacidad

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante una sesión plenaria, en el Parlament de Catalunya, a 21 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado la proposición de ley de actualización de la legislación en relación con los términos usados para referirse a las personas con discapacidad, después de que se tramitara por el procedimiento de lectura única en la Cámara a finales de julio.

Se trata de una proposición elaborada por una ponencia conjunta y firmada por los grupos del PSC-Units, Junts, ERC, PP, Comuns y CUP, que ha sido aprobada por unanimidad en el pleno de este miércoles.

Este proyecto de ley actualiza la legislación catalana para que los términos que se utilicen sean "respetuosos, adecuados, inclusivos y precisos", de acuerdo con lo que establece la convención de Naciones Unidas sobre los derechos de personas con discapacidad.

Tal como apunta la exposición de motivos, pese a que en los últimos años ha habido leyes que han adaptado el lenguaje en este sentido, para hacerlo más inclusivo, en la legislación vigente todavía hay "ejemplos de expresiones que hace falta actualizar".

Así, la iniciativa modifica 25 leyes en las que, por ejemplo, se sustituyen los términos personas discapacitadas y disminuidas por personas con discapacidad y el de discapacidad psíquica por discapacidad intelectual y, además, introduce términos como la "pluridiscapacidad".

La proposición incluye una disposición final que establece que las normas legales o reglamentarias que se dicten de ahora en adelante deberán usar un lenguaje respetuoso y adecuado en este sentido.