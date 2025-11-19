El Parlament aprueba la creación de la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria. - DAVID ZORRAKINO-EUROPA PRESS

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament de Catalunya ha aprobado este miércoles la Ley de la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria de Catalunya (Agaiss-Cat), que facilitará y simplificará la coordinación entre el ámbito sanitario, el social y los entes locales, impulsada por la Conselleria de Salud y la de Derechos Sociales.

La ley ha salido adelante con los votos a favor de los grupos de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns, la abstención del PP y el voto en contra de la CUP, Vox y Aliança Catalana (AC).

La nueva agencia buscará garantizar la máxima coordinación de los profesionales y las organizaciones de los servicios sociales, sanitarios y comunitarios y potenciar la autonomía de las personas y mejorar los resultados de salud y bienestar personal, promoviendo su empoderamiento y la corresponsabilidad.

La consellera de Salud, Olga Pané, ha destacado que este modelo es "un paso fundamental para avanzar en un modelo de atención" que de respuesta a la coordinación de los sistemas sociales y de salud y ha explicado que no se trata de crear un nuevo sistema sino de coordinar los existentes.

Por su parte, la consellera de Derechos Sociales e Igualdad, Mònica Martínez Bravo, ha apuntado que esta ley es un paso necesario para construir servicios públicos de excelencia -- textualmente -- y ha remarcado que la creación de esta agencia pone a la persona en el centro del sistema y que, con ella, Catalunya será "uno de los primeros países del mundo con una agencia que integra todos estos servicios".

La agencia será una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, autonomía administrativa y financiera y plena capacidad de obrar en el ejercicio de sus funciones, y se adscribirá a la Conselleria que determine el Govern.

La directora general de Planificación en Salud de la Conselleria de Salud, Aina Plaza, ha subrayado en un acto con periodistas que el objetivo es cambiar la forma de hacer las cosas para dar eficiencia al sistema, y no necesariamente añadir más personal o presupuesto: "Nos equivocaríamos si pusiésemos más dinero en el sistema para hacer lo mismo".

UN PLAN ÚNICO

La agencia desarrollará el Plan Estratégico de Atención Integrada, garantizado criterios unificados, una cartera de servicios integrada y equidad territorial, con un único modelo de atención para todo Catalunya.

Contempla una valoración y un plan de atención único, así como un profesional referente, y habilita por primera vez la compartición segura de datos entre salud y servicios sociales para finalidades asistenciales y de prevención, planificación y evaluación, así como una plataforma digital integrada para reducir burocracia y anticipar necesidades para las poblaciones más vulnerables.

La nueva agencia sitúa la atención domiciliaria y comunitaria como "prioridad de país", y deberá consolidar el despliegue de la atención integrada en residencias.

GOBIERNO Y DIRECCIÓN

La agencia contará, como órganos de gobierno, con un Presidente, dos Vicepresidentes y un Consejo Rector formado por Generalitat, mundo local, sector social y sanitario, agentes económicos y sociales, entidades de personas usuarias, tercer sector y colegios profesionales y sociedades científicas

También tendrá un director, como órgano directivo; un Consejo General, como órgano consultivo prioritario, y un órgano consultivo sobre ética en atención integrada y grupos de trabajo varios, entre otros.

Los estatutos determinarán la organización territorial de la Agaiss-Cat, siguiendo los principios de proximidad, equidad, colaboración, descentralización, eficiencia y eficacia, y el Govern elaborará un plan de armonización territorial.

ESTATUTOS EN 6 MESES

Los estatutos se aprobarán en un plazo máximo de 6 meses, según consta en el texto de la ley, tras lo que se diseñará y aprobará el Plan Estratégico de atención integrada social y sanitaria, la estructura central y territorial de la agencia y el contrato programa.

Se prevé que la agencia entre en funcionamiento en noviembre de 2026, después de lo que se constituirán de forma efectiva los órganos de gobierno; la interoperabilidad total de los sistema de información está prevista para noviembre de 2027.

Preguntada por lo que podría pasar de no aprobarse los presupuestos, Plaza ha insistido en su voluntad de "seguir trabajando" sea con agencia o sin.