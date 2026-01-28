El Parlament aprueba el dictamen del Síndic de Comptes de las cuentas del Govern de 2023

Archivo - Vista del hemiciclo en la sesión de control a su gobierno en el Parlament de Catalunya el viernes 5 de diciembre de 2026 en Barcelona (Cataluña, España). - Kike Rincón/Europa Press - Archivo

El Parlament ha aprobado este miércoles el dictamen de la Sindicatura de Comptes sobre las cuentas de la Generalitat de 2023, presentado por el síndic major de Comptes, Miquel Salazar.

Salazar ha comparecido ante el pleno para hacer con los grupos el debate de los informes de fiscalización de las cuentas generales de la Generalitat, después de que la comisión de la Sindicatura de Cuentas elaborara el dictamen.

El informe se ha aprobado con los votos a favor de PSC-Units, Junts, ERC y Comuns, la abstención de la CUP y el voto en contra de PP, Vox y Aliança Catalana.

En el dictamen, la institución constata la "delicada situación financiera" al acabar el ejercicio, al quedar el remanente de tesorería y el patrimonio neto en negativo.

Además, la Sindicatura informa de que el endeudamiento financiero de la Generalitat fue elevado y se adquirió "un volumen importante de compromisos de gasto".