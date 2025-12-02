El Parlament conmemora su primera sesión en 1932 y homenajea a los diputados de aquella legislatura

El presidente del Parlament, Josep Rull, durante el homenaje - PARLAMENT

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlament de Catalunya ha conmemorado este martes la primera sesión de la institución, el 6 de diciembre de 1932, con un acto en el que ha homenajeado a los 83 diputados de aquella primera legislatura, según ha informado el Parlament en un comunicado este martes.

El acto, que ha estado presidido por el presidente del Parlament, Josep Rull, ha contado con la asistencia de familiares de aquellos primeros diputados y se ha celebrado en el auditorio, donde se ha descubierto una placa, de forma que esta sala pasará a denominarse Auditori President Lluís Companys, en honor a su primer presidente.

La conmemoración ha empezado con la proyección de un vídeo sobre aquella primera sesión, con la elección de Companys como primer presidente del Parlament, y con el discurso inaugural del presidente de la Generalitat, Francesc Macià.

También se ha hecho una mesa redonda en la que ha participado el periodista, historiador y profesor en la Universitat Ramon Llull, Enric Calpena; la presidenta de la Societat Catalana d'Estudis Històrics y doctora en historia por la Universitat Autònoma de Barcelona, Mercè Morales, y el doctor en historia contemporánea y profesor en la Universitat de Barcelona, Daniel Roig.

Rull ha destacado este acto es un homenaje a Companys, pero sobre todo a los diputados "que dejaron un legado excepcional, con 122 leyes aprobadas en poco tiempo, pero con capacidad de desplegar una agenda modernizadora de país de primer orden y siempre con el ideal de justicia social".