El Parlament convalida por unanimidad desplegar la Ley ELA en Catalunya con ayudas autonómicas

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, defiende el decreto que despliega la Ley ELA en Catalunya - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este miércoles por unanimidad la convalidación del decreto ley del Govern que despliega en Catalunya la Ley ELA, y que contempla que la Generalitat complemente las ayudas previstas en la ley estatal.

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha defendido en la Cámara la iniciativa: "Hasta ahora no existía ningún mecanismo al sistema de dependencia que ofreciera suficiente intensidad para el acompañamiento que necesitaban estas personas. Y por eso este decreto ley marcará un antes y un después".

Ha recordado que la norma estatal se aprobó en 2024, y que su despliegue no llegó hasta noviembre de 2025, pero que era necesario complementar las ayudas desde la Generalitat porque las cuantías a las que deben hacer frente las personas con esta enfermedad son en muchos casos inasumibles, y ha asegurado que Catalunya es "una de las primeras" autonomías en hacerlo.

Han asistido al pleno representantes de la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls y de la Associació Catalana de persones amb Malalties Neuromusculars (ASEM), así como personas que sufren esta enfermedad.

GRADO 3+ DE DEPENDENCIA

Esta norma, ya en vigor desde marzo, regula las prestaciones económicas para personas con el grado 3+ de dependencia extrema y los complementos que la Generalitat aporta a los recursos previstos en la ley estatal, que fija una cuantía máxima de 9.859 euros mensuales financiadas al 50% por el Gobierno y por las autonomías.

Con la aprobación de este decreto ley, la Generalitat aumenta estas aportaciones en función del nivel de apoyo que necesiten los pacientes de ELA y de las horas diarias de asistencia que tengan reconocidas.

Así, con estos complementos, recibirán un máximo total de 4.930 euros mensuales si requieren 8 horas diarias de asistencia, 7.394,25 para 12 horas diarias, 9.859 para 16 horas diarias, 12.323,75 euros para 20 horas diarias y 14.788,50 euros si requieren asistencia todo el día.

La cuantía varía en función de las horas contratadas para la ayuda a domicilio o para la asistencia personal, y se establece además un régimen ampliado de compatibilidades entre prestaciones para las personas reconocidas con ese grado 3+ de dependencia extrema.

Martínez Bravo ha detallado que, desde que se aprobó la norma en el Consell Executiu, en Catalunya 127 personas han iniciado los trámites para que les sea reconocido el grado 3+, y que a 74 ya se les ha concedido: "Establecimos un plazo máximo de 3 meses, y en tan sólo un mes, 74 personas ya tienen concedido este grado 3".