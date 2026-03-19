El Parlament defiende "combatir el estigma y la discriminación" asociados a la epilepsia

Archivo - El presidente del Parlament de Cataluña, Josep Rull, durante el debate del pleno de investidura, en el Parlament de Cataluña, a 8 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha defendido este jueves "combatir el estigma y la discriminación" asociados a la epilepsia, con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre la Epilepsia el 26 de marzo, y ha apostado por garantizar la atención sanitaria integral y de calidad a personas con epilepsia.

En una declaración que se ha leído en el pleno de este jueves, apoyada por PSC-Units, Junts, ERC, PP, Comuns y CUP, la Cámara catalana ha expresado el reconocimiento a las personas que conviven con la epilepsia y sus familiares y entorno, y ha reivindicado la labor de sanitarios, asociaciones de pacientes afectados, la comunidad científica y los agentes sociales.

El texto también ha destacado la importancia de "garantizar una atención integral y equitativa que asegure el acceso al diagnóstico precoz, a los tratamientos adecuados y al seguimiento especializado".