El Parlament defiende que "no aceptará ningún retroceso" ni negacionismo de la violencia machista

El president de la generalitat, Salvador Illa (3i), el president del parlament, Josep Rull (3d) y miembros de la Mesa durante un minuto de silencio a las puertas del Parlament para condenar el último feminicidio en Catalunya - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament de Catalunya ha defendido este jueves que "no aceptará ningún retroceso, ningún negacionismo ni ninguna vulneración más" en la erradicación de la violencia machista, una obligación democrática y un mandato inexcusable según la Cámara.

Se trata de una declaración conjunta que han firmado todos los grupos parlamentarios --excepto Vox y Aliança Catalana-- que la Mesa ha leído este jueves ante el pleno en el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres el próximo 25 de noviembre.

La declaración recoge la preocupación de la Cámara "ante el aumento de los discursos antifeministas y negacionistas que, desde diferentes espacios, incluidas las plataformas digitales, intentan justificar y hasta negar la violencia machista".

"Estos discursos no solo desacreditan décadas de lucha y avances sociales, sino que ponen en peligro a las víctimas, dificultan la detección de la violencia machista obstaculizan la prevención. Negar o banalizar la violencia machista es, al mismo tiempo, una manera de perpetuarla", aseguran los seis grupos parlamentarios.

REFORZAR LA PREVENCIÓN

El Parlament ha señalado que Catalunya ha sido "pionera" con la leyes sobre violencia machista y ha afirmado que el marco legal exige una actuación con la debida diligencia y los recursos adecuados.

En este sentido, la Cámara ha apuntado que, en Catalunya, diversos estudios indican que las jóvenes menores de 24 años concentran la mayor parte de las agresiones digitales, hecho que "evidencia un riesgo creciente para las generaciones más jóvenes".

Asimismo, la Cámara reclama reforzar las políticas de prevención, sensibilización y detección, "poniendo una atención especial en las violencias digitales y en la protección de las jóvenes más expuestas".

"Por todo ello, el Parlament de Catalunya reafirma con rotundidad el compromiso de país con la erradicación de todas las formas de violencia machista, con un enfoque integral, interseccional y basado en los derechos humanos", sostiene el mismo comunicado conjunto.