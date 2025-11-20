El Parlament emplaza al Govern a reforzar la prevención del suicidio infantil y juvenil

El president Salvador Illa (c) durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 19 de noviembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Foto de archivo - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha emplazado al Govern a reforzar la prevención del suicidio infantil y juvenil, en el marco de una moción del PP, en la que este punto, transaccionado con PSC-Units, ha salido adelante por unanimidad.

El texto también reclama establecer pautas de intervención a los docentes para ayudar a orientarles con indicaciones técnicas y metodológicas ante casos de acoso escolar.

Ha prosperado otro punto de la moción que aboga por ofrecer formación a las familias, "de manera progresiva, periódica y coordinada" entre las Conselleries de Salud, Educación y Derechos Sociales, para tratar la importancia de determinados términos de interés y que tienen repercusión directa en el bienestar emocional de niños y adolescentes.

Además, ha salido adelante un punto que defiende reforzar la educación para la prevención y detección de as violencias digitales la explotación sexual de la infancia y adolescencia y el consumo de pornografía en entornos digitales, "trabajando un uso crítico y responsable de las tecnologías de información y comunicación y las redes sociales".

Ha prosperado la petición de que se incorpore a los planes de convivencia actividades de prevención de la conducta autolesiva, y de que se priorice la actualización de la guía para el abordaje de la conducta suicida y de las autolesiones no suicidas los centros educativos de Catalunya.