El Parlament exige incluir en los PGE de 2021 los proyectos de preservación del Delta de l'Ebre

También se pide la creación de una comisión de estudio del Delta en el Parlament

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado este miércoles por unanimidad una moción de ERC para implementar medidas para preservar el Delta de l'Ebre (Tarragona) y exigir al Gobierno que incorpore en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 los proyectos de preservación del delta, y crear en el Parlament una comisión de estudio para la recuperación de este espacio.

La diputada de ERC Irene Fornós, durante la defensa del texto de la moción este jueves en el pleno del Parlament, ha querido poner en valor que el delta del Ebro es la "zona húmeda más grande de Catalunya y el tercera delta más grande del Mediterráneo".

Entre las medidas que prevé la moción, Fornós ha pedido utilizar los fondos europeos para la reactivación postCovid, de los cuales "España tiene 27.000 millones de euros, y de estos 8.000 millones están destinados a la protección del litoral y a los objetivos de sostenibilidad", por lo que cree que ahora es la oportunidad de hacerlo.

También, ha destacado la necesidad de crear una comisión de estudio en el Parlament sobre la situación del delta, y que los grupos "aporten las divertes voces, como la Mesa de Consenso por el Delta, y tener también presentes a expertos y técnicos".

Y por último, ha reclamado un "liderazgo institucional" en el delta por parte del Govern y la conselleria de Territorio y Sostenibilitat d ela Generalitat, así como junto con los organismos del territorio que ya están trabajando en la conservación del delta.

PRESUPUESTO

En el debate de la moción, el diputado de los comuns Marc Parès ha reprochado a Fornós que ERC también está en el Govern y que parece que "todo es cosa del Estado o de las consellerias de JxCat", y cree que con esta moción no se conseguirá preservar el delta.

Por el PSC el diputado Jordi Terrades ha pedido armonizar las políticas de preservación del delta y que haya un compromiso claro del Govern de invertir "los 6 millones de euros que gracias a una enmienda del PSC se aprobaron en los presupuestos de la Generalitat".

El diputado Francisco Javier Domínguez (Cs) ha considerado que si se quiere preservar el delta es necesario, a su juicio, combatir el retroceso de la línea de costa y el abandono por parte de las administraciones, ya que "los proyectos no llegan a materializarse".

CONSENSO

La diputada de JxCat Mònica Sales ha reclamado un plan de acción consensuado y ha pedido al conseller de Territorio y Sostenibilitat, Damià Calvet, que se haga con "celeridad e invirtiendo los 6.000 millones que ya se tienen y luchar para conseguir más".

La 'cupaire' Natàlia Sànchez ha afeado a ERC que no pueden "decir que el Delta es prioritario" tras no aceptar sus mociones en las que pedían al Parlament manifestar que no está de acuerdo con los trasvases de la Conca del Barberà (Tarragona) y plantear una alternativa al modelo actual de agua.

Por último, el diputado Alejandro Fernández (PP) ha criticado al Govern que realmente no se ha hecho nada por la conservación del Delta: "Llevamos mociones y mociones y Catalunya con las competencias que tiene no ha hecho nada, después de década y media".