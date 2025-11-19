El Parlament expone la "violencia digital" que reciben las diputadas

Minuto de silencio ante la fachada del Parlament para condenar el último feminicidio en Catalunya, ocurrido el 18 de octubre en Barcelona - EUROPA PRESS - DAVID ZORRAKINO

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha conmemorado este miércoles el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con un acto institucional que ha expuesto la "violencia digital" que reciben las diputadas y otras mujeres con proyección pública.

La vicepresidenta primera de la Mesa del Parlament, Raquel Sans, ha lamentado que este hecho es "una realidad, a menudo, demasiado silenciada, ignorada, que no aparece ni en titulares ni en discursos pero que tiene un efecto directo" en la vida de estas mujeres.

"Nos desgasta, nos aísla y nos lleva a cuestionar si queremos seguir participando en el espacio público y político", ha destacado, además de considerar que la violencia digital reproduce los mismos patrones de violencia que existen fuera de la pantalla.

Según Sans, la violencia digital es un problema estructural que busca que las mujeres que la sufren abandonen el espacio público y político, pero ha dejado claro que no callarán: "No permitiremos que la violencia decida quién puede existir en los espacios públicos y políticos".

"Exigimos que todas las mujeres puedan participar con libertad, dignidad y seguridad, sin que ni el miedo ni las agresiones condicionen nuestras vidas y nuestra presencia en la política", ha reclamado.

Durante el acto, la actriz Gemma Brió ha leído publicaciones de diputadas en las redes sociales, y el actor Norbert Martínez ha reproducido algunas de las respuestas que han recibido.

ASISTENTES

Además del presidente del Parlament, Josep Rull, han asistido al acto el resto de miembros de la Mesa, diversos consellers, entre los cuales la de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, y el de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler.

También han estado presentes representantes de todos los grupos parlamentarios, salvo Vox y Aliança Catalana, y trabajadores de la Cámara catalana.

MINUTO DE SILENCIO

Antes del acto, se ha hecho un minuto de silencio ante la fachada del Parlament para condenar el último feminicidio en Catalunya, ocurrido el 18 de octubre en Barcelona, que eleva a 7 las víctimas mortales por violencia machista este año.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha encabezado con Rull el minuto de silencio, acompañados por representantes de todos los grupos salvo AC.