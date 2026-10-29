El Parlament guarda un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de Urda (Toledo)

El presidente del Parlament, Josep Rull, el conseller de Justicia de la Generalitat, Ramon Espadaler, miembros de la Mesa del Parlament y representantes de los grupos guardan un minuto de silencio por las víctimas del accidente de Urda (Toledo)
El presidente del Parlament, Josep Rull, el conseller de Justicia de la Generalitat, Ramon Espadaler, miembros de la Mesa del Parlament y representantes de los grupos guardan un minuto de silencio por las víctimas del accidente de Urda (Toledo) - EUROPA PRESS
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 29 octubre 2026 12:19
Seguir en

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Josep Rull; el conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, miembros de la Mesa y representantes de los grupos han guardado este jueves un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo).

El acto, frente a la fachada principal del Parlament, ha contado con representantes de PSC-Units, Junts, ERC, PP, Vox, Comuns y CUP, y han participado numerosos diputados y trabajadores de la institución.

El Govern ha decretado 3 días de luto oficial en Catalunya por el accidente, vigente desde este jueves hasta el sábado 31 de octubre, y durante este periodo, se suspenden las celebraciones oficiales y las banderas ondean a media asta en el Parlament, en los edificios y dependencias de la Generalitat y en el resto de corporaciones públicas de Catalunya.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado