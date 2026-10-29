El Parlament guarda un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de Urda (Toledo)

El presidente del Parlament, Josep Rull, el conseller de Justicia de la Generalitat, Ramon Espadaler, miembros de la Mesa del Parlament y representantes de los grupos guardan un minuto de silencio por las víctimas del accidente de Urda (Toledo) - EUROPA PRESS

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Josep Rull; el conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, miembros de la Mesa y representantes de los grupos han guardado este jueves un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo).

El acto, frente a la fachada principal del Parlament, ha contado con representantes de PSC-Units, Junts, ERC, PP, Vox, Comuns y CUP, y han participado numerosos diputados y trabajadores de la institución.

El Govern ha decretado 3 días de luto oficial en Catalunya por el accidente, vigente desde este jueves hasta el sábado 31 de octubre, y durante este periodo, se suspenden las celebraciones oficiales y las banderas ondean a media asta en el Parlament, en los edificios y dependencias de la Generalitat y en el resto de corporaciones públicas de Catalunya.